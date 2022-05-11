Про це розповіла у своєму фейсбуці Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Вона наголосила на тому, що російського військового судитимуть за вбивство мирного мешканця на Сумщині.

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Украв автомобіль, а потім убив беззбройного цивільного

Відомо, що вбивця – 21-річний Вадим Шишимарін. Він входив до складу 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Цивільного мешканця Сумщини він розстріляв 28 лютого після втечі від ЗСУ. І саме він убив 62-річного мешканця селища міського типу Чупахівка. Чоловік вів узбіччям дороги велосипед, а також розмовляв телефоном.

Що ж стосується самого окупанта, то його колону розбили ЗСУ. Відтак, йому та ще чотирьом російським військовим довелося втікати на автомобілі, який вони перед тим обстріляли. Тож на цьому транспортному засобі загарбники заїхали в село. А дорогою вони натрапили на чоловіка, котрого і наказали Шишимаріну вбити. Усе задля того, щоб місцевий мешканець не попередив інших про окупантів.

Російський військовий прицільно крізь прочинене вікно розстріляв мешканця Чупахівки. 62-річного чоловіка він убив з допомогою автомата Калашникова. Цивільний загинув на місці усього за декілька десятків метрів від власного помешкання.

Шишимаріна невдовзі взяли у полон. Зараз російський військовий перебуває під вартою. Уже відомо про те, що прокурори, а також слідчі СБУ зібрали достатньо доказів. Вони свідчать про те, що російський військовий порушив закони та звичаї війни, а також навмисно вбив мирного мешканця.

За це загарбникові світить ув'язнення на термін від 10 до 15 років.

Окупанти продовжують гинути на війні проти України

У Генштабі повідомили про актуальні втрати ворога. Так, станом на 11 травня російські окупанти не дорахувалися 26 350 своїх військових. Усі вони перетворилися на добриво для українського чорнозему.

Ворожу техніку наші військові теж охоче перетворюють на брухт. Так, в окупантів стало на 1187 танків, 2856 бойових броньованих машин, 528 артилерійських систем і 185 РСЗВ менше. Не піднімуться у небо 199 літаків, 160 гелікоптерів, 390 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 94 ворожі крилаті ракети.

Варте уваги – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео