Об этом 12 мая сообщили в оперативном командовании "Север". Отметили, что атаки произошли примерно в 00:10 и 00:23.
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"Враг нанес ракетный удар самолетом, вероятно Су-30СМ, по Новгород-Северскому (Черниговская область). Целями оккупантской авиации стали местные школа и интернат. По предварительным данным потерь среди личного состава нет. Информация уточняется", – рассказали в командовании.
Последствия ночной атаки / ОК "Север"
Новгород-Северский 12 мая / Фото ОК "Север"
Рашисты разрушили школу и интернат / Фото ОК "Север"
Огонь на руинах / Фото ОК "Север"
Россияне атаковали с самолета / Фото ОК "Север"