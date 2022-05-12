Про це 12 травня повідомили в оперативному командуванні "Північ". Зазначили, що атаки відбулись приблизно о 00:10 та 00:23.
До теми Окупанти вночі вгатили по школах на Чернігівщині: є загиблі та поранені
"Ворог завдав ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ, по Новгород-Сіверському (Чернігівська область). Цілями окупантської авіації стали місцеві школа та інтернат. За попередніми даними втрат серед особового складу немає. Інформація уточнюється", – розповіли у командуванні.
Наслідки нічної атаки / ОК "Північ"
Новгород-Сіверський 12 травня / Фото ОК "Північ"
Рашисти зруйнували школу та інтернат / Фото ОК "Північ"
Вогонь на руїнах / Фото ОК "Північ"
Росіяни атакували з літака / Фото ОК "Північ"
Є загиблі й поранені
Пізніше стало відомо, що в Новгород-Сіверському загинули троє людей. Ще 12 отримали поранення. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Заступник начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимир Шкарпітко зазначив, що наразі не зафіксували жертв серед цивільних людей.
Атака 11 травня
Попередній раз російські загарбники обстріляли Новгород-Сіверський 11 травня. Вони приблизно о 6:00 зі своєї території атакували місто з мінометів. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що такі обстріли є постійно. Він наголосив, що особливо обережними слід бути мешканцям прикордонних територій. Часу закликав не ігнорувати повітряну тривогу та ховатися в укриття.