На Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, а також в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях та на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Київщині – ніч минула спокійно. Повідомляє 24 канал, згідно з інформацією ОП.

Важливо Штурм на Донбасі та бої на Півдні: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті

Чернігівщина

Вночі російська армія з літака двічі ракетами обстріляла місто Новгород-Сіверський. Вони поцілили у місцеву школу-інтернат й приватні будинки. Наразі на місці працюють рятувальники. Проте вже попередньо зазначається, що є загиблі та поранені.

Полтавщина

Ввечері через ракетний удар з російського літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. Усе минуло без пожежі та людських втрат.

Дніпропетровщина

Ніч 12 травня була з тривогою. На ранок ворог обстріляв Зеленодольську громаду й влучив по двом населеним пунктам. Як наслідок, – одна людина загинула, одна поранена.

Харків

За ніч обстрілів по місту не зафіксували. Проте в області окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик, Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Також є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району.

Проте усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку – були безуспішні.

Луганщина

Вночі відбувалися артилерійські обстріли усієї території області. Всього їх зафіксували – 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль місто Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ – Бахмут та взяти Сєвєродонецьк, який зазнав 9 обстрілів за добу.

Крім того, тривають бої у Білогорівці. За добу окупанти пошкодили 24 житлових будинки.

Донеччина

Відбуваються активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Російські війська намагалися здійснити прорив в районі Торецька, проти наші ЗСУ його відбили.

Також 11 травня окупанти обстріляли касетними снарядами фенольний завод у Нью-Йорку (Торецька громада – 24 канал). У результаті поранення отримали 2 людини.

Зранку, 12 травня, відбувся обстріл Світлодарська. Снаряди влучили в багатоповерховий будинок, наразі інформації про постраждалих немає.

Крім того, вночі й зранку були артилерійські обстріли Авдіївки та Очеретинської ТГ. В результаті – пошкодження і загоряння приватних будинків.

Херсонщина

З "Градів" обстріляли села Калинівської, Великоолександрівської ТГ, що призвело до пошкодження будинків.

Крім того, внаслідок обстрілів та вибухів в області загорілися ліси. За попередньою інформацією, площа пожеж становить близько 8 сотень гектарів.

Миколаївщина

Окупанти обстріляли село Нововасилівка. Через що загорівся житловий будинок.

Також обстріли були в Березнегуватській громаді. Частково пошкоджені житлові будинки та поранена одна жінка. В Широківській громаді були обстріли після обіду та о 4 ранку. Пошкоджень та потерпілих немає.

У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Крім того, вранці надійшло повідомлення про обстріл в Корабельному районі міста. Обійшлося без жертв, проте пошкоджено побутовий газопровід.

Може зацікавити – Арестович про тактику росіян: "Росія не накопичує, а одразу кидає у бій": дивіться відео