Про це 24 каналу розповів перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА Володимир Шкарпітко.
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За його словами, в Новгород-Сіверському постраждала славетна на всю Україну школа – ліцей-гімназія імені Костянтина Ушинського. "Це 200-річний заклад, який витримав багато війн, але не пережив "руского міра". Половина школи зруйнован", – каже Шкарпітко.
Цьому навчальному закладу завдано непоправної шкоди. Вже немає славетної будівлі, де навчалися Пантелеймон Куліш, Микола Кибальчич, Костянтин Ушинський та інші діячі,
– пояснив він.
Перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА сподівається, що Україна його відбудує і це знову буде славетний заклад. "Ми покажемо, що навчаємо дітей і піднімемо Україна на щаблі всього світу", – запевнив він.
Зруйнована гімназія у Новгород-Сіверському / Фото ДСНС
На щастя, жертв серед цивільних внаслідок ракетного удару немає. Водночас ДСНС повідомляє, що внаслідок авіаудару в Новгород-Сіверському 3 людини загинули та 12 травмовані.
Також постраждали від уламків та вибухової хвилі адміністративні будівлі та приватні будинки поблизу школи.
Ще одна ракета влучила в іншу школу №2, яка розташована на околиці міст, зруйнувала там спортзал.
Чи багато людей з Новгород-Сіверського виїхали? Виїхали кілька сотень мешканців, але додалися переселенці, тому населення збільшилося.
До слова, попередній раз російські загарбники обстріляли Новгород-Сіверський 11 травня. Вони приблизно о 6:00 зі своєї території атакували місто з мінометів. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що такі обстріли є постійно. Він наголосив, що особливо обережними слід бути мешканцям прикордонних територій.
Обстріли від росіян: останні новини
- Ввечері 11 травня окупанти обстріляли Полтавщину. Вони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури в Карлівській громаді. На щастя, постраждалих немає.
- Також вороги 11 травня вороги обстріляли ракетами селище Комишуваха Запорізького району. Загинув місцевий житель, ще троє отримали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено або взагалі зруйновано 50 будинків.
- На Дніпропетровщині рашисти атакували два населені пункти у Зеленодольській громаді. Внаслідок цього загинула людина, а одна постраждала.
- Окупанти на Харківщині здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик у Богодухівському районі. Опіки та серйозні поранення отримала одна людина. Крім цього, є постраждалий від обстрілу Лозівського району.
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