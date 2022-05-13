Про це повідомив 24 каналу речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він також припустив причину збільшення обстрілів міста.

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Причина збільшення обстрілів

Речник зазначив, що є багато експертних думок з приводу збільшення обстрілів Одеси й усі вони мають право на існування. Водночас, на думку Братчука, найважливіша – ідеологічна складова.

Вважаю, що найголовніше тут – це помста Одесі. Така собі озброєна відплата за те, що місто вчергове підтвердило, що воно українське,

– припустив речник.

Братчук нагадав, що під час останнього обстрілу російськими окупантами Одеси ударною хвилею зачепили Воронцовський палац, який є одним із символів міста. Він наголосив, що це є яскравим прикладом того, як росіяни ставляться до Одеси для тих, хто досі сумнівається.

Українська Одеса

Як підкреслив Братчук, Одеса яскраво демонструє, що вона готова збивати ворожі літаки та ракети, а також нещадно топити російські кораблі.

У цьому вона була, є і буде українською,

– наголосив він.

Символізми Путіна

Як додав радник, звичайно, з військової точки зору часті ворожі обстріли – це намагання знищити інфраструктуру міста. Також зрозуміло, що Одеса – це морські ворота нашої держави, тому блокування порту зупинить експорт. Тож тут мовиться про військовий, економічний, але головне – ідеологічний компонент.

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"Злість Путіна висловлюється саме в таких символізмах. Якщо провести паралелі, то бачимо, що 9 травня був найбільший ракетний удар по Одесі. Зранку прилетіло 4 ракети в нашу область. У цей час ледь не хвилина у хвилину Путін клав "гвоздички" до каменів з написами "Київ" та "Одеса", – підсумував Братчук.

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