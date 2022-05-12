Новость сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Что известно об инциденте

Как сообщил Живицкий подрыв, произошел возле больницы. Там до сих пор стоял вражеский танк, недавно обстреливавший гражданскую инфраструктуру города и в частности городское учреждение здравоохранения.

У больницы на мини взорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию,

– рассказал руководитель ОВА.

Это не первый подобный инцидент в населенном пункте. Так, 16 апреля в деоккупированном Тростянке на растяжке взорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Мэр города Юрий Бова отметил, что от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Чаще всего, по его словам, кафиры миновали блокпосты и места, где была техника.

Напомним , утром 12 мая кафиры произвели артиллерийский обстрел по населенному пункту села Старые Вырки Сумского района. В результате обстрела на собственном дворе погиб 67-летний местный житель.

Тростянец месяц был под оккупацией

Тростянец был под оккупацией россиян около месяца. По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть. В начале полномасштабной войны они заняли несколько позиций в городе и ожидали быстрого продвижения дальше. Поскольку это не произошло, захватчики стали заниматься мародерством и хаотической "защитой".

26 марта Вооруженные Силы Украины совместно с местными жителями уволили Тростянец и Боромлю. Сразу после увольнения власти привезли людям лекарства, продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники. Тогда же оказалось, что кафиры заменяли больницу.

Несмотря на то, что город свободен, спасатели продолжают очищать территорию Тростянца от мин, неразорвавшихся ракет, а также сортируют боеприпасы.

Власти общины обещают как можно скорее отстроить разрушенные города и села и уже активно над этим работают. Такую информацию опубликовал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Согласно его словам, в область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением Тростянецкого общества. Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и специалистами из Киева проектными институтами уже обсудили первые шаги работ.

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