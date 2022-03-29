Такую информацию сообщили на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке. Также прикрепили фото работ спасателей.

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Отмечается, что город Тростянец Сумской области был под оккупацией рашистов около месяца. Город жил ужасами войны и был заложником у русских оккупантов. Сразу после освобождения города на помощь пришел возведенный отряд спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Фото работ спасателей:

Спасатели очищают территорию города от "щедрых даров" российской армии и сортируют оставленные после себя оккупанты боеприпасы, отмечают в службе.

Не приближайтесь к снарядам, ракетам, минам, которые не взорвались, они могут сработать в любой момент! Сообщайте о таких находках спасателях или полиции!

– предостерегает ГСЧС.