Таку інформацію повідомили на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у фейсбук. Також прикріпили фото робіт рятувальників.

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Зазначається, що місто Тростянець Сумської області було під окупацією рашистів близько місяця. Місто жило жахіттями війни та була заручником у Російських окупантів. Одразу ж після звільнення міста на допомогу прийшов зведений загін рятувальників Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фото робіт рятувальників:

Рятувальники очищають територію міста від "щедрих дарів" російської армії та сортують боєприпаси, які після себе лишили окупанти, зазначають у службі.

Не наближайтеся до снарядів, ракет, мін, які не вибухнули, вони можуть спрацювати будь-якої миті! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію!

– застерігає ДСНС.

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