Кадрами зі зруйнованої Сумщини поділився глава Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

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Зазначимо, що Тростянець від російської окупації визволили у суботу, 26 березня. Російські військові налякані втікали з міста, що аж позабували багато своєї техніки. 93 бригада тепер використовує ці "трофеї" для звільнення решти тимчасово непідконтрольних міст.

Фото зруйнованого Тростянця:

Зараз у місті налагоджують зв'язок, щоб у людей була можливість зателефонувати рідним та повідомити, що живі.

Мене зворушили питання, які турбують людей "як Суми?", "а що там з Маріуполем?", "чи стоїть Київ?". Люди були відрізані від світу, від інформації,

– поділився Голова Сумської ОВА.

Дмитро Живицький повідомив, що вже третій день поспіль в Тростянець привозять необхідну допомогу. Малинами швидкої допомоги вивозять важких поранених до найближчих лікарень. В самому Тростянці лікарня не працює, бо орки її розбомбили. Для тих людей, хто забажав залишитись у місті, обладнали медичний пункт допомоги.

Також повідомляється, що людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозять до Сум та розселяють у гуртожитках. Всіх мешканців забезпечили харчуванням, ліками і одягом.

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