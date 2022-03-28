Рашисти з "елітної" Кантемирівської дивізії просто втекли, кинувши зброю, техніку та боєприпаси. Потужне відео з'явилося в мережі 27 березня.

До теми ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: потужні фото

Ми перебуваємо в місті Тростянець, куди прийшов "руський мир", але звідси він і пішов зусиллями 93-ої бригади і місцевих партизан, – розповідає один із захисників.

На відео видно багато руїн у місті, але водночас – очі щасливих жителів.

Визволений Тростянець: дивіться відео

До слова, Тростянець від російської окупації визволили 26 березня. Орки, ганебно втікаючи, залишили в місті багато своєї техніки. "Трофеї" 93 бригада тепер використовує для звільнення решти тимчасово непідконтрольних міст.

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