Рашисты из "элитной" Кантемировской дивизии просто сбежали, бросив оружие, технику и боеприпасы. Мощное видео появилось в сети 27 марта.

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Мы находимся в городе Тростянец, куда пришел "русский мир", но отсюда он и ушел усилиями 93-й бригады и местных партизан,

– рассказывает один из защитников.

На видео видно много руин в городе, но одновременно – глаза счастливых жителей.

Освобожденный Тростянец: смотрите видео

К слову, Тростянец от российской оккупации освободили 26 марта. Орки, позорно убегая, оставили в городе много своей техники. "Трофеи" 93 бригада теперь использует для освобождения остальных временно неподконтрольных городов.

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