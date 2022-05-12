Новину повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Що відомо про інцидент

Як повідомив Живицький підрив відбувся біля лікарні. Там досі стояв ворожий танк, який нещодавно обстрілював цивільну інфраструктуру міста та зокрема міський заклад охорони здоров'я.

Біля лікарні на міні підірвався цивільний трактор. Всі живі, одна людина отримала контузію,

– розповів керівник ОВА.

Це не перший подібний інцидент у населеному пункті. Так, 16 квітня у деокупованому Тростянці на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Мер міста Юрій Бова наголосив, що від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Найчастіше, за його словами, окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

Нагадаємо, вранці 12 травня окупанти здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту села Старі Вирки Сумського району. Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель.

Тростянець місяць був під окупацією

Тростянець було під окупацією росіян близько місяця. За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу. На початку повномасштабної війни вони зайняли кілька позицій у місті та чекали швидкого просування далі. Оскільки це не відбулося, загарбники почали займатися мародерством та хаотичним "захистом".

26 березня Збройні Сили України спільно з місцевими мешканцями звільнили Тростянець та Боромлю. Відразу після звільнення влада привезла людям ліки, продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування та підгузки. Тоді ж виявилося, що окупанти замінували лікарню.

Попри те, що місто вільне, рятувальники продовжують очищувати територію Тростянця від мін, ракет, що не вибухнули, а також сортують боєприпаси.

Влада громади обіцяє якомога швидше відбудувати зруйновані міста та села і вже активно над цим працює. Таку інформацію опублікував голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Згідно з його словами, в область прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою Тростянецької громади. Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і фахівцями з Києва, проєктними інститутами вже обговорили перші кроки робіт.

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