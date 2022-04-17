Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Про це розповів мер Юрій Бова, повідомляє 24 канал.

До теми У селі під Києвом підліток підірвався на розтяжці

Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато,

– зазначив Бова.

Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

Наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили, тому фахівці працюють без вихідних.

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