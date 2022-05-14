Про це о 21:12 повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він опублікував фото уламку російської зброї.
До теми Окупанти обстріляли некерованими ракетами прикордонне село на Сумщині
"Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Приблизно 6 пострілів з міномета. Людських жертв немає", – написав Живицький.
Попередній обстріл Сумщини
Рашисти ввечері 13 травня некерованими авіаційними ракетами обстріляли околиці одного з сіл Шосткинського району. Там зафіксували 5 вибухів. На щастя, людських жертв немає.
Раніше, о 00:15, росіяни завдали 2 ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкіно.
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Що рашисти залишили в регіоні
В Охтирському районі тракторист підірвався на міні, яку росіяни залишили, коли окупували місто. Він отримав контузію.
Трагедія трапилась поблизу лікарні, де стояв ворожий танк, який донедавна атакував цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, обстрілював міський заклад охорони здоров'я.
Також відомо, що у Тростянці на мінах та розтяжках підірвались 5 дітей. Всі вони загинули. Крім цього, є поранені неповнолітні. Керівництво міста застерігають бути обережними.
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Відновлення Сумщини
- Живицький розповів, що в області продовжують відновлювати доброустрій. Зокрема, за 13 травня комунальники та волонтери в Охтирці розбирали руїни будинків, які знищили російські загарбники. Також ліквідовують наслідки атаки в Охтирській ТЕЦ.
- Також лад наводять у центрі та житлових районах Тростянця. У місті ремонтують колектор.
- У селі Битиця, що у Сумському районі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій повністю розібрали всі завали. Перед тим рашисти здійснили 2 авіанальоти.