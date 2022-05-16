Захватчики боятся контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, сообщает 24 канал.

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Россияне разрушили на Сумщине мост

Живицкий рассказал, что 14 мая оккупанты выпустили ракеты по помещению одного из аграрных предприятий в Сумской области. Там размещались ангары для сельскохозяйственной техники.

"Мы понимаем, что они бьют, не зная куда. Возможно, это у них была какая-то неправильная информация. Постоянно происходят уничтожение и обстрелы частного сектора, жилых домов. Теперь уже прилетела ракета в аграрное предприятие", – отметил глава ОВА.

Кроме этого, захватчики выпустили еще 2 ракеты, которые попали в мост через реку Клевень в Шосткинском районе. Вражеские обстрелы полностью разрушили переправу.

Этот мост как раз ведет в сторону России. И очевидно, что они боятся того, что может быть наступление с территории Украины уже в Россию, потому что они укрепляют свои позиции, активно окапываются, минируют со своей стороны территорию и строят опорные пункты.

– рассказал Живицкий.

Он добавил, что оккупанты ведут серьезную оборонительную работу, то есть они не формируют какие-то наступательные группировки, а чисто окапываются и занимают оборонительные позиции.

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Жители Сумщины возвращаются домой

Живицкий отметил, что вражеские обстрелы раньше случались 1 – 2 раза в день. Захватчики выстреливали только из нескольких минометов. Однако сейчас обстрелы ежедневно учащаются. Кроме этого, враги используют более тяжелое оружие.

"В последнее время снова начались авианалеты, бомбардировки, обстрелы ракетами "воздух-земля". Такие вылеты, налеты, обстрелы учащаются, а оружие, которое используют рашисты, становится все тяжелее", – заметил глава ОВА.

В то же время жители Сумщины, вынужденные покинуть свои дома и уехать, спасаясь от войны, возвращаются домой. Однако уже не так активно, как в первые дни освобождения области от оккупантов.

"В первые 1 – 2 недели после освобождения территории Сумской области вернулось большее количество людей. Я думаю, что где-то из 300 тысяч, выехавших с территории Сумской области, как организованными гуманитарными коридорами, так и самостоятельно, вернулись 2 трети точно. То есть где-то тысяч 200 людей", – отметил Живицкий.

Он призвал всех жителей области, у которых есть работа и могут работать, возвращаться и обязательно это делать.

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