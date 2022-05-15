Враг выпустил из самолета вражеские ракеты. Как сообщили в Сумской областной военной администрации, зафиксировали 2 попадания ракет.

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Оккупанты ударили в:

22:00, 14 мая, ракета попала по окрестностям села Шпилевка, Сумского района;

02:00, 15 мая, враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.

К счастью, в обоих случаях обошлось без человеческих жертв. Заметим, что в обоих вариантах в области объявляли сигнал воздушной тревоги.

Последствия ракетного удара по Сумщине / Фото Сумской ОВА

Оккупанты уготовили по украинским городам

Глава Львовской ОВА сообщил, что россияне утром в воскресенье, 15 мая, нанес ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Согласно данным Максима Козицкого, на 8 часов утра данных о пострадавших и погибших нет. В то же время, информацию о наличии и характере разрушений уточняют.

В ночь на 15 мая враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровскую область. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО на официальной странице в телеграмме. Отмечается, что оккупанты обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе.

Какая ситуация на фронте

По состоянию на 15 мая, по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и топлива для восстановления наступательных возможностей. В Харьковском направлении активных боевых действий вражеские подразделения не проводили.

На Славянском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны Украины, пытался прорвать нашу оборону, впрочем, успеха не имел. В настоящее время осуществляет доукомплектование, чтобы восстановить потери, идет перегруппировка вражеских войск для возобновления наступления в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

На Бахмутском направлении русские оккупанты пытаются развить свой успех. Несмотря на потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. В Мариуполе продолжаются авиационные и артиллерийские обстрелы, блокировка наших подразделений на территории завода "Азовсталь".

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