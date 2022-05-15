Ворог випустив з літака ворожі ракети. Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, зафіксували 2 влучання ракет.

Важливо У Генштабі очікують на провокації у прикордонних із Білоруссю районах

Окупанти вдарили о:

22:00, 14 травня, ракета влучила по околицях села Шпилівка, Сумського району;

02:00, 15 травня, ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

На щастя, в обох випадках обійшлося без людських жертв. Зауважимо, що в обидвох випадках в області оголошували сигнал повітряної тривоги.

Наслідки ракетного удару по Сумщині / Фото Сумської ОВА

Окупанти вгатили по українських містах

Очільник Львівської ОВА повідомив, що росіяни вранці у неділю, 15 травня, завдав ракетного удару по одному з об'єктів військової інфраструктури. Згідно з даними Максима Козицького, станом на 8 годину ранку даних про постраждалих та загиблих немає. Водночас інформацію про наявність та характер руйнувань уточнюють.

У ніч проти 15 травня ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровську область. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА на офіційній сторінці у телеграмі. Зазначається, що окупанти обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі.

Яка ситуація на фронті

Станом на 15 травня, за інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти продовжують вести наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та палива для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку активних бойових дій ворожі підрозділи не проводили.

На Слов'янському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони України, намагався прорвати нашу оборону, втім успіху не мав. Наразі здійснює доукомплектування, щоб поновити втрати, триває перегрупування ворожих військ для поновлення наступу у напрямках населених пунктів Барвінкове та Слов'янськ.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються розвинути свій успіх. Попри втрати, ворог продовжує наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. У Маріуполі тривають авіаційні та артилерійські обстріли, блокування наших підрозділів на території заводу "Азовсталь".

Фейгін сказав, що може зупинити війну: дивіться відео