О ситуации на Волынском и Полесском направлениях рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили: на утро 15 мая активных действий там враг не проводил.
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С территории Беларуси до сих пор велика угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов. В ВСУ не исключают, что белорусские войска могут проводить провокационные действия в приграничных районах.
Источник:Генштаб ВСУ
О ситуации на Волынском и Полесском направлениях рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили: на утро 15 мая активных действий там враг не проводил.
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