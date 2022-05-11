Поэтому с Севера по-прежнему остается угроза для нашего государства. Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.
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Путин хочет заполнить оперативную паузу
"Со дня на день должна состояться встреча с Лукашенко. Путин снова будет заставлять его вступить в войну, чтобы заполнить оперативную паузу со стороны России", – подчеркнул Жданов.
По его словам, в Кремле снова ошибаются в оценке Украины как противника. Там не могут оценить, способна ли белорусская армия выполнить боевое задание.
Ведь это армия, у которой нет боевого опыта. Даже ее отдельные военнослужащие никогда не участвовали в реальных боевых действиях,
– объяснил эксперт.
Он отметил, что в первый период войны, когда ожидали вторжения белорусской армии, преобладали настроения "не воевать". Сегодня Беларусь укрепилась в таких настроениях, их процент вырос – и в обществе, и в армии.
Почему Лукашенко маневрирует
Самопровозглашенный белорусский президент очень тщательно отслеживает социологию. Ведь снова пойти вопреки обществу – угроза его власти. Этого он допустить не может, поэтому маневрирует.
Лукашенко создает иллюзию подготовки (к боевым действиям – 24 канал). Он выполняет свои слова, которые сказал Путину на крайней встрече на космодроме – что белорусская армия будет защищать спину российской.
Жданов считает, что даже если Лукашенко даст Украине какие-то гарантии невмешательства, то все равно ему нельзя верить. "Мы будем вынуждены держать свои войска (возле границ с Беларусью – 24 канал), чтобы быть готовыми дать отпор в любой момент", – отметил военный эксперт.
Жданов рассказал о планах Путина и Лукашенко: смотрите видео
Угроза со стороны Беларуси: что известно
- У Лукашенко неожиданно заявили, что проверяют силы реагирования. Белорусские военные начали отрабатывать ряд задач.
- Самопровозглашенный президент заявил, что такие учения якобы никому не будут угрожать. Поэтому, мол, "Запад может спать спокойно".
- Эксперты считают, что делать невозможным вторжение в Украину со стороны Беларуси нельзя. Пока Лукашенко у власти – риски могут быть.
- В Министерстве внутренних дел Украины считают, что нам вторжение Беларуси даже выгодно на стратегическом уровне.