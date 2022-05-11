Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского марафона, передает 24 канал. В настоящее время белорусские войска проводят учения

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Приказ белорусам наступать – маловероятно

Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины, все-таки пока это маловероятно,

– отметил Денисенко.

Советник главы МВД добавил: уже 10 мая было много информационных вбросов относительно того, какая именно техника едет в украинскую границу. Речь шла о "Смерче" и артиллерийских установках.

В Беларуси есть единственный полигон, где можно проводить постоянные учения

В Беларуси есть единственный полигон, где можно проводить подобные учения, сказал Денисенко, и он – недалеко от границы с Украиной. Именно из-за украинских войск вынуждены оставлять силы у границы.

Ситуация – в определенной степени напряженная

Несмотря на это, ситуация остается напряженной. Но возможность приказа самопровозглашенного президента белорусским войскам начать наземную операцию – невелика.

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Что известно о ситуации в Беларуси: коротко

10 мая министерство обороны Беларуси сообщили, что, мол, нужно реагировать на войска Украины, которые находятся у южной белорусской границы. Именно поэтому генштаб дал приказ на развертывание сил спецопераций.

Такой шаг будет проходить в "пределах проверки".

Также в Беларуси решили начать формирование территориальных войск в Кобринском и Лидском районах. Образованная тероборона будет якобы охранять важные объекты. Для этого из резерва вызвано 400 человек.

Еще раньше – 8 мая местные жители заметили, как на железной дороге грузят белорусскую военную технику. Это происходило в Гомельской области.

В Хойниках грузили гаубицу "Гвоздика", 20 БМП и 12 танков.

Белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка выразил уверенность, что пока у власти в Беларуси – Лукашенко, белорусские войска могут напасть на Украину. Ведь уже сейчас большое количество вооруженных сил находится вблизи белорусско-российской границы.

При этом возможно, что вскоре белорусская делегация посетит псевдореспублики на Донбассе, чтобы их признать.

Тем временем: возможно ли отдельное наступление из Приднестровья