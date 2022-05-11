Вероятную атаку Арестович прокомментировал во время интервью Марку Фейгину. Это случилось 10 мая – на 76-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Беларусь "в рамках проверки" развертывает на границе с Украиной силы спецопераций

В Беларуси нет наступательных групп

Советник главы Офиса Президента заверил, что силы спецопераций на границе с Украиной – это плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил.

Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на Украину. Особого беспокойства нет. Не получилось первый раз, второй раз вряд ли получится. Ситуация поменялась. Тогда (в феврале – 24 канал) Киев штурмовали элитные части русских войск. А теперь что – сами (белорусские войска – 24 канал) пойдут?

– объяснил Арестович.

Добавил, что он не видит повода для беспокойства. Ведь в Беларуси дислоцируется минимальное количество российских войск и техники – несколько самолетов и несколько зенитных самоходных установок, а также личный состав, охраняемый их. То есть, это не механизированные части и не наступательные группы на земле.

Арестович объяснил, возможно ли наступление на Киев

Комментируя желание России осуществить наступление на Киев, политик объяснил, что нужно отличать планы и возможности их реализации.

Они обсуждают такие вещи, мы это знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они эти накопившиеся несколько или десяток тысяч снова бросят под Киев, – это будет совершенно бессмысленным самоубийством.

– объяснил Арестович.

Советник главы ОП считает, что на это не пойдет российское командование, несмотря на все его "чудеса и странные поступки", ведь это полная глупость.

Кроме того, Алексей Арестович пояснил, что Россия не может ввести контингент, который хоть немного сопоставлялся бы с белорусским. То есть, если Россия слабее, то это нереально.

Кратко о войсках в Беларуси и планах врага касаемо Киева

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