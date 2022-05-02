Путин не в своем уме

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире совместного вещания. Журналисты спросили у него о слухах об онкозаболеваниях президента РФ Владимира Путина, но секретарь СНБО не ответил на этот вопрос, а сконцентрировал внимание на психическом здоровье российского диктатора.

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Писать о болезни и иметь ее это большая разница. То, что человек, который решил так нападать на Украину, уничтожать ее, распространять фейки о нацистах, не в своем уме и имеет проблемы с головой – это точно. Но, к счастью, мы были готовы к их нападению, а они совсем нет,

– сказал Данилов.

Обеспечение российских военных

Он также рассказал о трофее, оставившем после себя российскими оккупантами – это карты 35-летней давности, с которыми они пытались захватить украинскую столицу.

"В секретариате СНБО у нас есть трофеи – карты, по которым они должны были заходить на территорию Украины через Киевскую область. Это старые карты 1987 года, украинские военные уже давно таким не пользуются. У нас очень изменилась армия за эти 8 лет, которые идет эта война – отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Другие фейлы "второй армии мир"

Это уже не первое доказательство плохого обеспечения российских оккупантов. Ранее украинские военные обнаружили оставленные ящики с сухпайками, которые Россия дает своей армии на войну. Срок годности у них истек 7 лет назад. Они сделаны еще в 2013 году.

А в снаряжении русских захватчиков вместо тротила и дымовых шашек оказались обычные деревянные бруски. Кроме того, российская армия удивила украинских защитников картоном в бронежилете вместо пуленепробиваемой пластины и яичными лотками для защиты танка.

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