Путін несповна розуму

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі спільного мовлення. Журналісти запитали в нього про чутки про онкозахворювання президента РФ Володимира Путіна, але секретар РНБО не відповів на це питання, а сконцентрував увагу на психічному здоров'ї російського диктатора.

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Писати про хворобу і мати її – це велика різниця. Те що людина, яка вирішила так нападати на Україну, знищувати її, поширювати фейки про нацистів, несповна розуму та має проблеми з головою – це точно. Але, на щастя, ми були готові до їхнього нападу, а вони зовсім ні,

– сказав Данілов.

Забезпечення російських військових

Він також розповів про трофей, який залишили після себе російські окупанти – це карти 35-річної давності, з якими вони намагались захопити українську столицю.

"В секретаріаті РНБО ми маємо трофеї – карти, за якими вони мали заходити на територію України через Київську область. Це старі карти 1987 року, українські військові вже давно таким не користуються. У нас дуже змінилась армія за ці 8 років, які йде ця війна" – зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Інші фейли "другої армії світ"

Це вже не перший доказ поганого забезпечення російських окупантів. Раніше українські військові знайшли залишені ящики з сухпайками, які Росія дає своїй армії на війну. Термін придатності в них закінчився 7 років тому. Вони виготовлені ще у 2013 році.

А у спорядженні російських загарбників замість тротилу та димових шашок виявилися звичайні дерев'яні бруски. Крім того, російська армія здивувала українських захисників картоном у бронежилеті замість куленепробивної пластини та яєчними лотками для захисту танка.

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