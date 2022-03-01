Українські військові знайшли ящики з сухпайками, які Росія дає своїй армії на війну. Термін придатності в них закінчився 7 років тому.

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Український боєць показав, що сухпайки були виготовлені у 2013 році. А термін придатності в них закінчився ще у 2015 році.

У нас таким навіть дворових котів не годують. Російський солдате, ти просто ідіот, якщо ще нічого не зрозумів,

– сказав український боєць.



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