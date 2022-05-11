Ймовірну атаку Арестович прокоментував під час інтерв'ю Марку Фейгіну. Це трапилось 10 травня – на 76 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України

Зауважте Білорусь "у межах перевірки" розгортає на кордоні з Україною сили спецоперацій

У Білорусі немає наступальних груп

Радник глави Офісу Президента запевнив, що сили спецоперацій на кордоні з Україною – це планова перевірка готовності і планові навчання білоруських збройних сил.

Всі ці рухи мають плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу в Україну. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло перший раз, вдруге навряд чи вийде. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому – 24 канал) Київ штурмували елітні частини російських військ. А зараз що – самі (білоруські війська – 24 канал) підуть?

– пояснив Арестович.

Додав, що він не бачить приводу хвилюватись. Адже в Білорусі дислокується мінімальна кількість російських військ та техніки – декілька літаків та декілька зенітних самохідних установок, а також особовий склад, яких її охороняє. Тобто це не механізовані частини та не наступальні групи на землі.

Арестович пояснив, чи можливий наступ на Київ

Коментуючи бажання Росії здійснити наступ на Київ, політик пояснив – треба відрізняти плани та можливості їхньої реалізації.

Вони обговорюють такі речі, ми це знаємо. Але реально немає ніякої можливості. Якщо вони ці накопичені декілька чи десяток тисяч знову кинуть під Київ, – це буде абсолютно безглуздим самогубством,

– пояснив Арестович.

Радник глави ОП вважає, що на це не піде російське командування, попри всі його "чудеса та дивні вчинки", адже це – цілковита дурість.

Окрім того, Олексій Арестович пояснив, що Росія не може ввести контингент, який би хоч трохи зіставлялась з білоруським. Тобто, якщо Росія слабше, то це – нереально.

Коротко про війська в Білорусі та плани ворога щодо Києва

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