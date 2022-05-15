Впрочем, есть вероятность повторного наступления, поскольку враг перегруппировывается недалеко от Харькова. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00.

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Перегруппировка оккупантов возле Харькова

Как отметили в Генштабе ВСУ, враг перегруппировывает подразделения, пополняет запасы и попытается возобновить наступление.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей,

– говорится в сообщении.

В то же время на Харьковском направлении подразделения российского противника активных боевых действий в эти сутки не вели.

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