Впрочем, есть вероятность повторного наступления, поскольку враг перегруппировывается недалеко от Харькова. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00.
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Перегруппировка оккупантов возле Харькова
Как отметили в Генштабе ВСУ, враг перегруппировывает подразделения, пополняет запасы и попытается возобновить наступление.
На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей,
– говорится в сообщении.
В то же время на Харьковском направлении подразделения российского противника активных боевых действий в эти сутки не вели.
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая сообщил, что ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
- После того как наши защитники перешли в контрнаступление, им удалось освободить сразу 4 населенных пункта. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные перешли в оборону вместо дальнейшего наступления. Российские оккупанты перегруппировываются в Харьковской области и пытаются не допустить выход ВСУ на границу Украины.
- Чтобы замедлить контрнаступление украинских военных, Вооруженные силы России взорвали три моста в Харьковской области. Сделали это, когда отступали.
- Несмотря на то, что ВСУ совершают контрнаступление, российские оккупанты не прекращают бить по гражданским. В Изюмском районе войска агрессора ударили по ангару, в результате чего погибли 3 человека.
- Также россияне уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, в котором находился штаб гуманитарной помощи.
- При этом в областном центре появились пробки, поскольку множество людей решили вернуться домой после того, как наши военные освободили ряд населенных пунктов Харьковской области, а вражеские обстрелы самого Харькова стали менее интенсивными.
- Также в Харькове сообщили о возобновлении работы наземного общественного транспорта. В понедельник 16 мая в городе заработают 4 трамвайных, а также 8 троллейбусных маршрутов. Кроме того, передвигаться можно будет с помощью автобусов.
- В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что возвращаться еще рано. Покидая захваченные территории, российские военные бросили множество мин и снарядов. Поэтому, сначала свою работу должны выполнить пиротехники.
- Олег Синегубов отметил, что в течение 13 мая оккупанты не били по самому Харькову. Все свои силы вражеские войска сосредоточили на области.
- Владимир Зеленский в своем телеграме обнародовал ужасные фото последствий обстрелов российскими оккупантами области. Он отметил, что сожженные детские аттракционы и разрушенные мосты – это попытка россиян выместить свое бессилие.
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