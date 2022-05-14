Генштаб ВСУ утром 14 мая сообщил, что российские оккупанты отступают на Харьковском направлении. Поэтому свои усилия враг перебросил на обеспечение отвода войск от Харькова и удержание уже занятых позиций.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил эту информацию. Вытеснение врага от Харькова привело к тому, что город 13 мая не был обстрелян оккупантами. В то же время россияне сосредоточили свое внимание на других городах Харьковской области: страдают ракетными и артиллерийскими обстрелами Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.

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Следовательно Олег Синегубов подчеркнул, что жителям региона следует и дальше внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и без необходимости не находиться на улице.

Почему еще не стоит возвращаться домой

Несмотря на то, что украинские военные изо дня в день освобождают города и села на Харьковщине от оккупантов, возвращаться в свои дома тамошним жителям еще рано.

"Отступая, враг заминировал абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию", – рассказал Олег Синегубов.

Работа по разминированию достаточно кропотливая, поэтому она требует много времени. Поэтому до официального сообщения от военных и местных властей возвращаться в собственные дома в только что освобожденные населенные пункты не стоит.

"Горячая точка" в Харьковской области

Несмотря на то, что украинские войска оттесняют врага в Харьковской области на севере к российской границе, есть еще места, где продолжаются активные боевые действия. Наиболее "горячей точкой" остается Изюмское направление. Там Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление.

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Сам Изюм оккупанты удерживают, ведь это дорога на юг в направлении Славянска и Краматорска, где они стремятся оцепить украинских военных. Правда, наступление у россиян не выходит. Поэтому они обстреливают гражданские объекты, уничтожая даже церкви московского патриархата.