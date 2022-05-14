По данным Министерства обороны США, россияне перебросили на территорию Украины 105 своих батальонных тактических групп (БТГ). Большинство из них сосредоточены на Донбассе. Ведь именно туда Россия перекидывает свои войска в попытке захватить эту территорию.

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Однако в Пентагоне отмечают, что этого количества войск недостаточно для прорыва. Так что ощутимого прогресса со стороны российской армии нет. Именно поэтому они пытаются сейчас увеличить количество своей армии на Донбассе.

Важно! В русской армии есть два типа БТГ – танковые или мотострелковые. Мотострелковая БТГ обычно имеет мотострелковый батальон (40 БМП, 6 минометов), танковую роту (10 танков), артиллерийский дивизион (18 гаубиц или СГ) и 1000 человек. Танковая БТГ обычно имеет танковый батальон (31 танк), мотострелковую роту (12 БМП), артиллерийский дивизион (18 СГ) и до 600 человек. Следовательно, в зависимости от того, какие БТГ преобладают на отдельных участках фронта, можно примерно вычислить количество танков и живой силы врага на этом направлении.

Одной из проблем для российского наступления стало то, что они не могут перекинуть свою армию через реку Северский Донец. При попытке переправы с помощью понтонных мостов они неоднократно были обстреляны украинскими военными. Во время одной такой попытки оккупанті потеряли 73 единицы военной техники – фактически одну БТГ.

Также Пентагон отмечает, что в некоторых БТГ проблемы с моральным духом и сплоченностью. Доходит до того, что солдаты отказываются выполнять приказы офицеров. Хотя зафиксированы случаи, когда офицеры тоже отказываются выполнять приказы руководства.

Кроме того, сами солдаты воюют не столь агрессивно в плане проведения боевых действий, как этого от них ожидали.

"Это согласуется с проблемами сплоченности и нравственным духом, которые мы видели в прошлом", – отметили в Пентагоне.

В отличие от россиян, у украинцев нет такой проблемы сплоченности и морального духа. В Минобороны США отмечают в украинцах "большую свободу воевать".

"У них есть, они это продемонстрировали, очень сильная воля к борьбе и желание продолжать защищать позиции. И я думаю, что это лучше всего представлено из-за продолжающегося отсутствия прогресса со стороны россиян, в частности на Донбассе", – отметил представитель пентагона во время пресс-конференции.