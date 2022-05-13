Об этом в обращении от 13 мая рассказал Харьковский мэр Игорь Терехов, отметив, что оперативная обстановка в месте существенно улучшилась.

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Что предшествовало возобновлению работы наземного транспорта

Терехов отметил, что обстрелов в городе не было уже 5 дней, к тому же наши защитники вытеснили оккупантов за пределы Харькова. Учитывая это, городской глава принял решение о возобновлении работы наземного общественного транспорта уже с понедельника. Это, по его словам, поможет перезапустить экономику Харькова.

Поскольку оккупанты повредили 35 трамваев и линии электропередач, сообщение восстановят только там, где это возможно.

Мы запустим 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Параллельно мы будем восстанавливать электролинии и тяговые подстанции и со временем увеличим количество маршрутов,

– рассказал Терехов.

Также город планирует запустить 25 автобусных маршрутов. Разрабатывая их, власти города постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им нужно.

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Общественный транспорт будет бесплатным

Поскольку многие харьковчане потеряли работу и не имеют денег на проезд, первые 2 недели пользоваться коммунальным общественным транспортом позволят бесплатно.

Схема обновленных маршрутов покажется на всех остановках. Учитывая комендантский час в Харькове, трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать с 7 утра до 7 вечера.

Последние новости из Харьковской области: главное

Министерство обороны Великобритании сообщает, что сейчас российские силы, которые накануне вышли из Харькова, теперь направлены в сторону Рубежного и Северодонецка.

В ночь на 13 мая россияне запустили ракету в Дергачевский дом культуры. Именно здесь был оборудован местный гуманитарный штаб. В настоящее время здание, как и сам штаб, полностью разрушено.

12 мая оккупанты устроили по ангару в селе Шебелинка в Изюмском районе. В результате погибли три человека.

В ДБР выяснили, что после оккупации россиянами Волчанска, глава местного суда вступила в сговор с оккупантами. Также она способствовала образованию так называемого "судебного органа России".

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