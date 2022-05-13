Про це у зверненні від 13 травня розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що оперативна обстановка у місці суттєво покращилася.

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Що передувало відновленню роботи наземного транспорту

Терехов зазначив, що обстрілів у місті не було уже 5 днів, до того ж наші захисники витіснили окупантів за межі Харкова. Враховуючи це, міський голова ухвалив рішення про відновлення роботи наземного громадського транспорту вже з понеділка. Це, за його словами, допоможе перезапустити економіку Харкова.

Оскільки окупанти пошкодили 35 трамваїв та лінії електропередач, сполучення відновлять лише там, де це можливо.

Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів,

– розповів Терехов.

Також місто планує запустити 25 автобусних маршрутів. Розробляючи їх, влада міста постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно.

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Громадський транспорт буде безкоштовним

Через те, що багато харків'ян втратили роботу та не мають грошей на проїзд, перші 2 тижні користуватися комунальним громадським транспортом дозволять безкоштовно.

Схема оновлених маршрутів зявиться на усіх зупинках. Враховуючи комендантську годину у Харкові, трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть із 7 ранку до 7 вечора.

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Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що зараз російські сили, які напередодні вийшли із Харкова, тепер спрямовані убік Рубіжного та Сєверодонецька.

У ніч на 13 травня росіяни запустили ракету у Дергачівський будинок культури. Саме тут було облаштовано місцевий гуманітарний штаб. Наразі будівля, як і сам штаб, повністю зруйновані.

12 травня окупанти вгатили по ангару в селі Шебелинка, що в Ізюмському районі. Внаслідок цього загинуло троє людей.

У ДБР з'ясували, що після окупації росіянами Вовчанська, очільниця місцевого суду вступила у змову з окупантами. Також вона сприяла утворенню так званого "судового органу Росії".

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