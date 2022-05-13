Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские силы, отведенные от Харькова, теперь направлены в сторону Рубежного и Северодонецка, но ценой отступления с территории Харькова, с которой оккупанты обстреливали город.

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Кроме этого, контрнаступление Украины также вынуждает российские подразделения, все еще находящиеся вблизи города, сосредоточить свои бомбардировки не по городу, а по атакующим украинским войскам.

Украинское контрнаступление под Харьковом начинает очень напоминать контрнаступление, которое в конце концов вытеснило российские войска из Киева и полностью с Запада Украины, хотя еще рано говорить, примут ли россияне подобное решение здесь,

– добавили в институте изучение войны.

Россия может направить силы из Харькова на Луганскую область

Россияне могут отказаться от усилий на линии Изюм – Славянск – Дебальцево и перейти в окружение Северодонецка и Лисичанска. Сообщения о том, что российские войска в Попасной продвигаются на Север, в направлении Северодонецк – Лисичанск, а не на Восток, в направлении шоссе Славянск – Дебальцево, подтверждают эту гипотезу.

Сообщается, что на 12 мая российские войска почти полностью заняли Рубежное. И, вероятно, захватили город Воеводовка к северу от Северодонецка.

Эксперты считают, что, скорее всего, в ближайшие дни оккупанты начнут наземное наступление в районе Северодонецка.

Неясно, смогут ли российские войска оцепить, не говоря уже о том, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск, даже если они сосредоточат свои усилия,

– добавили в институте войны.

Постоянные сообщения о деморализации российских подразделений позволяют предположить, что эффективная боевая мощь российских войск на Востоке остается низкой и может упасть еще больше. Кроме того, если россияне откажутся от попыток наступления из Изюма, украинские силы смогут сосредоточить свои усилия на защите Северодонецка-Лисичанска или, в худшем случае, оцепить россиян вокруг этих населенных пунктов.

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Согласно сообщению Генштаба, за прошедшие сутки Россия не проводила на Харьковском направлении наступательных действий. Основные усилия враг сосредоточил на недопущении продвижения ВСУ в районе населенного пункта Веселое.

Ночью 13 мая россияне запустили ракету в Дергачевский дом культуры. Там был обустроен гуманитарный штаб. Здание, соответственно и гумштаб, полностью разрушено.

12 мая оккупанты ударили по ангару в селе Шебелинка в Изюмском районе. В результате погибли три человека.

В ДБР выяснили, что после оккупации россиянами Волчанска, глава местного суда вступила в сговор с оккупантами. Также она способствовала образованию так называемого "судебного органа России".

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