Видео с тем, как в городе появляются пробки публикуют в соцсетях.

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"Вынужден констатировать, что начинаются пробки. И в этой ситуации это не может не радовать", – говорит водитель.

Пробки в Харькове: смотрите видео

Чтоб не ждать победы еженедельно

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 10 мая сообщил, что украинские военные оттесняют оккупантов от Харькова . Однако он подчеркнул, что не следует распространять чрезмерные эмоции. По словам президента, Вооруженные Силы Украины освобождают Харьковскую область со сверхчеловеческой силой.

"Но хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, – не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что защитники делают все, чтобы выгнать захватчиков из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и других временно оккупированных украинских территорий.

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Приглушают мобильную связь

Несмотря на успехи ВСУ, оккупанты все еще контролируют часть Харьковщины. В Генштабе рассказали, что они приглушают мобильную связь. Это нужно, чтобы помешать людям оперативно сообщать о передвижении техники противника. Также оккупанты хотят деморализовать людей, забрав у них возможность общаться с родными и информацию о реальном положении дел на фронте.

Кроме этого, рашисты запрещают украинцам уезжать из оккупации. Хотя местные люди часто живут без света и воды.

Ситуация в Изюме

Критической ситуация остается во временно оккупированном Изюме. В мэрии города ранее заявляли, что ситуация у них не лучше, чем в Мариуполе. В частности, недавно стало известно о том, что под завалами разрушенного еще в марте дома обнаружили 44 убитых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что Изюм является самой горячей точкой в ​​области. Он отметил, что город более двух месяцев под оккупацией и таких разрушенных домов с телами там много.