Такой вариант будет предлагаться поддержать на заседании городского совета. Об этом сообщил директор департамента Харьковского горсовета по связям с общественностью Юрий Сидоренко.

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Горсовету предложат 4 названия

Помимо Московского проспекта в Харькове предлагают переименовать еще Московский район, Белгородское шоссе и Белгородский спуск. Изменения, которые будут выдвигаться на голосование в городском совете, выглядят следующим образом:

Московский район – Салтовский;

Белгородское шоссе – Харьковское шоссе;

Белгородский спуск – улица Героев Спасателей.

Голосование за новые названия пройдет 11 мая.

В Киеве переименовывают станции метро

9 мая завершилось голосование за переименование 5 станций метро в столице. Так что по решению общественности следующие станции метро получат новые названия:

"Берестейская" – "Бучанская";

"Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса";

"Героев Днепра" – "Героев Украины";

"Минская" – "Варшавская";

"Дружбы народов" – "Ботаническая".

Голосование проводилось в 2 этапа. В первом украинцы предлагали свои названия, а во втором голосовали уже за один из лучших предложенных вариантов. Однако в КГГА рассказали, что были достаточно необычные и экзотические названия, которые предлагали этих станций. Например

станцию "Минскую" предлагали переименовать в "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторную".

название "Героев Днепра" предлагали сменить на "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков". Еще одним вариантом было название "Червоной калины";

"Берейстейскую" предлагали переименовать в "Паляница";

"Дружбы народов" предложили переименовать в "Чернобаевскую" или "Байрактарскую".

Во Львове тоже будут дерусифицировать названия

Зам мэра Львова Андрей Москаленко обнародовал перечень с 35 улиц, которые уже в ближайшее время могут быть переименованы. В основном это улицы названы в честь российских деятелей. Рабочая группа по этому вопросу уже начала свою работу.

После этого состоятся общественные слушания, а затем предложенные названия внесут на рассмотрение Львовского городского совета.

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