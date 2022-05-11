Такой вариант будет предлагаться поддержать на заседании городского совета. Об этом сообщил директор департамента Харьковского горсовета по связям с общественностью Юрий Сидоренко.
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Горсовету предложат 4 названия
Помимо Московского проспекта в Харькове предлагают переименовать еще Московский район, Белгородское шоссе и Белгородский спуск. Изменения, которые будут выдвигаться на голосование в городском совете, выглядят следующим образом:
- Московский район – Салтовский;
- Белгородское шоссе – Харьковское шоссе;
- Белгородский спуск – улица Героев Спасателей.
Голосование за новые названия пройдет 11 мая.
В Киеве переименовывают станции метро
9 мая завершилось голосование за переименование 5 станций метро в столице. Так что по решению общественности следующие станции метро получат новые названия:
- "Берестейская" – "Бучанская";
- "Площадь Льва Толстого" – "Василия Стуса";
- "Героев Днепра" – "Героев Украины";
- "Минская" – "Варшавская";
- "Дружбы народов" – "Ботаническая".
Голосование проводилось в 2 этапа. В первом украинцы предлагали свои названия, а во втором голосовали уже за один из лучших предложенных вариантов. Однако в КГГА рассказали, что были достаточно необычные и экзотические названия, которые предлагали этих станций. Например
- станцию "Минскую" предлагали переименовать в "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторную".
- название "Героев Днепра" предлагали сменить на "Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков". Еще одним вариантом было название "Червоной калины";
- "Берейстейскую" предлагали переименовать в "Паляница";
- "Дружбы народов" предложили переименовать в "Чернобаевскую" или "Байрактарскую".
Во Львове тоже будут дерусифицировать названия
Зам мэра Львова Андрей Москаленко обнародовал перечень с 35 улиц, которые уже в ближайшее время могут быть переименованы. В основном это улицы названы в честь российских деятелей. Рабочая группа по этому вопросу уже начала свою работу.
После этого состоятся общественные слушания, а затем предложенные названия внесут на рассмотрение Львовского городского совета.
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