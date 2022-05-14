По словам главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, это связано с тем, что враг оставил после себя мины и снаряды, которые должны проверить пиротехники.

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Жителей Харьковщины призвали отсрочить возвращение домой

В прошлые сутки враг не наносил ударов по Харькову, но сосредоточил внимание на позициях Вооруженных Сил Украины и общинах области. По словам Синегубова, от обстрелов до сих пор страдают Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовая.

Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости,

– отметил он.

Наши Вооруженные Силы оттесняют врага. Поэтому жители начинают возвращаться в свои дома. Однако глава Харьковской областной государственной администрации предупредил, что такое решение пока слишком опасно.

Отступая, враг заминировал абсолютно все: дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения,

– призвал Синегубов.

Какие территории Харьковщины уже освободили: коротко

11 мая украинские защитники вытеснили россиян из поселка Питомник. В то же время подразделения оккупантов прибегли к обороне и попытались снизить скорость продвижения украинских защитников.

10 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что военные освободили Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

Также 30 апреля нашим героям удалось освободить Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прелесное.

О ситуации на деоккупированных территориях рассказал Владимир Зеленский. Президент сообщил, что в них уже возвращают электричество, водоснабжение, связь, транспорт и социальные услуги.

Как отметили в Институте изучения войны, в последние несколько дней российские подразделения преимущественно не пытались удержать свои позиции перед контратаками украинских сил на Харьковщине.

Российские войска пробовали вести наступление по всей периферии Изюмско-Донецкого городского выступления, но успеха не добились. Безрезультатным также оказалось наземное наступление из Изюма.

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