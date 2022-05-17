Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну 24 лютого 2022 року. Але українським захисникам вдалося вибити ворога з багатьох позиції аж до кордону. Тож тепер окупанти зосередили свої зусилля на Донецькому напрямку. Хоча ведення наступальних дій ворог здійснює у Східній операційній зоні.

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За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках 16 травня було відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

Донецький напрямок

Ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

Сєвєродонецький напрямок

В районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій, ворог зазнав втрат та відійшов.

Бахмутський напрямок

Противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

Авдіївський напрямок

Окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.

Слов’янський напрямок

Ворог здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

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Курахівський напрямок

Противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.

Лиманський напрямок

Противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.

Сіверський напрямок

В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України. Там була спроба заходу ворожої ДРГ під прикриттям мінометного вогню. Під час бою смертельне поранення отримав один з українських прикордонників.

Слобожанський та Харківський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

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Південнобузький напрямок

Підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка та Осокорівка.

Бессарабський напрямок

Внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація суттєвих змін не зазнала. Продовжує зберігатися загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України.

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