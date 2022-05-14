Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре 14 мая.

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"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении двум командирам расчета БМ-21 "Град" вооруженных сил России по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц", – написали в прокуратуре.

Разрушали инфраструктуру и дома

По информации досудебного расследования, двое командиров 24 февраля 2022 года приказали из артиллерии на территории Белгородской области обстреливать Харьковщину. Подчиненные выполнили преступные поручения.

Рашисты разрушили объекты критической инфраструктуры и жилье людей в поселке городского типа Казачья Лопань Харьковского района. Кроме того, уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета.

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Первый публичный суд

В настоящее время областная прокуратура устанавливает всех российских захватчиков, виновных в военных преступлениях против Украины. Их планируют привлечь к ответственности.

В прокуратуре заявили, что двоих российских военных, выполнявших незаконные указания подозреваемых, Вооруженные Силы Украины взяли в плен. Обвинительный акт против них уже был отправлен в суд.

Это один из первых случаев публичного суда в Украине над российскими военнослужащими,

– отметили в прокуратуре.

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Суд над еще одним рашистом

Российский военный, убивший мирного украинца в Сумской области, предстанет перед судом. Об этом рассказала министр Ирина Верещук. Убийцей является 21-летний Вадим Шишимарин, принадлежавший к составу 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

Рашист убил 62-летнего мужчину из поселка городского типа Чупаховка, когда тот шел с велосипедом по обочине и разговаривал по телефону. Аргументировал свои действия тем, что боялся – украинец предупредит других, что пришли русские. Местный погиб сразу. Он находился в нескольких десятках метров от своего дома.