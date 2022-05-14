Офис генпрокурора сообщил, что женщине объявили подозрение. Ее подозревают в том, что она производила и распространяла материалы, в которых было отрицание вооруженной агрессии России против Украины и оккупации ею определенных территорий нашего государства.

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Жительница Закарпатья уехала в Москву

Следствие выяснило, что женщина уехала в Москву еще в конце 2019 года. Оттуда она систематически работает против Украины.

В частности, жительница Закарпатья в России регулярно посещает эфиры российских пропагандистов и выступает там. В своих выступлениях она подло выражает поддержку вооруженной агрессии России против нашего государства.

Также жительница Закарпатья поддерживает коллаборантов и гауляйтеров на временно оккупированных территориях Украины.

По какой схеме работает женщина

В Офисе генпрокурора рассказали, как именно подозреваемая распространяла пропаганду Кремля. Женщина из Закарпатья создала около десятка профилей в социальных сетях. Именно это была ее так называемая платформа для распространения лживых постов.

В этих сообщениях она оправдывала то, что творит русская армия в Украине. Вооруженные Силы Украины она наоборот – подло дискредитировала. Войну не называла войной, а "операцией по полному освобождению Донбасса".

Конечно же придерживалась так называемой стратегии России "их там нет". Поэтому отрицала, что российские войска присутствуют на Черниговщине. Видео с погибшими там мирными украинцами, которое является очевидным доказательством зверств россиян, она называла "очередной постановкой", как в привычной для России риторике.

Дело расследуется Службой безопасности Украины в Закарпатской области.

Коллаборанты помогают врагу

Именно из-за коллаборантов, идущих на сотрудничество с врагом, ситуация на временно оккупированных территориях Украины усложняется. Но украинские военные освободят всю нашу землю и всех предателей обязательно накажут по закону. Тем временем россияне назначили "руководителя" оккупационной администрации Запорожской области. На эту роль захватчики избрали одиозного экс-нардепа Евгения Балицкого.

В Херсонской области наши спецслужбы хвастались очередным успехом по задержанию коллаборанта. Его умело выманили и задержали. Предателя обвиняют в том, что он предоставлял россиянам информацию о работе украинских военных и правоохранительных органов.

Украинцы, оказавшиеся под оккупацией, очень смелые и не боятся развертывать там подполье. Поэтому по всему Херсону появились открытки, в которых предлагают награду за голову предателя Украины и коллаборанта Кирилла Стремоусова. За его голову предлагают 500 тысяч гривен.

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