Офіс генпрокурора повідомив, що жінці оголосили підозру. Її підозрюють у тому, що вона виготовляла та поширювала матеріали, в яких було заперечення збройної агресії Росії проти України та окупації нею певних територій нашої держави.

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Закарпатка виїхала до Москви

Слідство з'ясувало, що жінка виїхала до Москви ще наприкінці 2019 року. Звідси вона систематично працює проти України.

Зокрема, жителька Закарпаття в Росії регулярно відвідує ефіри російських пропагандистів і виступає там. У своїх виступах вона підло висловлює підтримку збройній агресії Росії проти нашої держави.

Також закарпатка підтримує колаборантів та гауляйтерів на тимчасово окупованих територіях України.

За якою схемою працює жінка

У Офісі генпрокурора розповіли, як саме підозрювана розповсюджувала пропаганду Кремля. Жінка з Закарпаття створила близько десятка профілів у соціальних мережах. Саме це була її так звана платформа для поширення брехливих постів.

У цих дописав вона виправдовувала те, що коїть російська армія в Україні. Збройні Сили України ж вона навпаки – підло дискредитувала. Війну не називала війною, а "операцією з повного звільнення Донбасу".

Звісно ж дотримувалась так званої стратегії Росії "іх там нєт". Тому заперечувала те, що російські війська присутні на Чернігівщині. Відео із загиблими там мирними українцями, яке є очевидним доказом звірств росіян, вона називала "черговою постановкою", як у звичній для Росії риториці.

Справу розслідує Служба безпеки України в Закарпатській області.

Колаборанти допомагають ворогу

Саме через колаборантів, які йдуть на співпрацю з ворогом, ситуація на тимчасово окупованих територіях України ускладнюється. Але українські військові звільнять всю нашу землю і всіх зрадників обов'язково покарають за законом. Тим часом росіяни призначили "керівника" окупаційної адміністрації Запорізької області. На цю роль загарбники обрали одіозного екснардепа Євгена Балицького.

На Херсонщині наші спецслужби хвалилися черговим успіхом із затримання колаборанта. Його вміло виманили та затримали. Зрадника звинувачують у тому, що він надавав росіянам інформацію про роботу українських військових та правоохоронних органів.

Українці, які опинились під окупацією, мають сміливість і не бояться розгортати там підпілля. Тому по всьому Херсоні з'явились листівки, у яких пропонують нагороду за голову зрадника України та колаборанта Кирила Стремоусова. За його голову пропонують 500 тисяч гривень.

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