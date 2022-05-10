Деякі українські громадяни вирішують зрадити свою країну та стати на бік ворога. Їхня зрада тривалою не буває – затримання та відповідальність за злочин настають дуже швидко.

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Затримання зрадників та колаборантів

Служба безпеки України відзвітувала про чергові успішні операції із затримання ворожих агентів та колаборантів. Спільники ворога є по всій території України.

У Миколаївській області працівники СБУ виявили та затримали коригувальника вогню. Його допомога ворогу дозволила ворожій артилерії завдати прицільного вогню по "Миколаївському бронетанковому заводу".

На Херсонщині наші спецслужби виманили та затримали колаборанта. Його звинувачують у тому, що він надавав росіянам інформацію про роботу українських військових та правоохоронних органів.

Посадовець "Азовсталі" вирішив посприяти ворогу та розповів російським окупантам про схему підземних тунелів. Саме там наші захисники Маріуполя мужньо тримають оборону. Зраднику оголошено про підозру.

Підозру у державній зраді отримав і депутат районної ради на Сумщині. В Івано-Франківській області ФСБ хотіла зібрати дані про боєготовність українців, але СБУ швидко виявила та зірвала план окупантів.

Також повідомляється про те, що два російські бойовики, яких раніше затримали біля Сєвєродонецька, отримали вирок – 8 років позбавлення волі.

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ЗСУ не лише героїчно тримають оборону та завдають ворогу втрат, а і йдуть у контрнаступ. Зокрема, українські герої почали наступальні дії на Запоріжжі.

Білорусь почала розгортати свої сили на кордоні з Україною. Такі дії режим Лукашенка виправдовує "перевіркою". Начальник білоруського Генштабу навіть побідкався, що Україна та НАТО загрожують безпеці Білорусі.

Британська розвідка продовжує активно ділитися інформацією про російських окупантів. Зокрема, британці назвали головний прорахунок агресора, через який вони зазнають втрат та не можуть втілити своїх планів. За їх інформацією, росіяни взагалі не чекали опору та очікували на "найкращий сценарій".

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