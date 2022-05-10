Некоторые украинские граждане решают изменить своей стране и стать на сторону врага. Их предательство долго не длится – задержание и ответственность за преступление наступают очень быстро.

Читайте также Защитники, несмотря на дипломатичкий, готовят военный путь освобождения Мариуполя

Задержание предателей и коллаборантов

Служба безопасности Украины отчиталась об очередных успешных операциях по задержанию вражеских агентов и коллаборантов. Сообщники врага есть по всей территории Украины.

В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили и задержали корректировщика огня. Его помощь позволила вражеской артиллерии нанести прицельный огонь по "Николаевскому бронетанковому заводу".

В Херсонской области наши спецслужбы выманили и задержали коллаборанта. Он обвиняется в том, что предоставлял россиянам информацию о работе украинских военных и правоохранительных органов.

Чиновник "Азовстали" решил помочь врагу и рассказал российским оккупантам о схеме подземных тоннелей. Там наши защитники Мариуполя мужественно держат оборону. Предателю объявили о подозрении.

Подозрение в государственной измене получил и депутат районного совета Сумской области. В Ивано-Франковской области ФСБ хотела собрать данные о боеготовности украинцев, но СБУ быстро обнаружила и сорвала план оккупантов.

Также сообщается о том, что два российских боевика, ранее задержанных возле Северодонецка, получили приговор – 8 лет лишения свободы.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

ВСУ не только героически держат оборону и наносят врагу потери, но и идут в контрнаступление. В частности, украинские герои начали наступательные действия в Запорожье.

Белоруссия начала развертывать свои силы на границе с Украиной. Такие действия режим Лукашенко оправдывает "проверкой". Начальник белорусского Генштаба даже посетовал, что Украина и НАТО угрожают безопасности Беларуси.

Британская разведка продолжает активно делиться информацией о российских оккупантах. В частности, британцы назвали главный просчет агрессора, из-за которого он несет потери и не может воплотить свои планы. По их информации, россияне вообще не ожидали сопротивления и ожидали "лучшего сценария".

Смотрите также – оккупанты пытаются прорваться в сторону Славянска и Краматорска: видео