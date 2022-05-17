Ворожий снаряд поцілив прямісінько у будівлю. Все, що там було, згоріло.
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Окупанти повністю знищили Національний центр генетичних ресурсів рослин
У Харкові російські військові повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин.
Таких банків у світі є лише декілька. Снаряд влучив у будівлю Інституту рослинництва імені Юр'єва, де зберігалися зразки більш ніж 160 тисяч сортів рослин з усього світу, які збирали десятиліттями,
– мовиться у повідомленні.
У Центрі зберігали сорти рослин, яким були сотні років, та старовинні, яких уже не можна відновити. Український генетичний банк рослин пережив Другу світову, окупацію Харкова, однак не зміг вціліти після навали росіян.
Окупанти знищили Національний центр генетичних ресурсів рослин / Фото Комітет гуманітарної та інформаційної політики
У Центрі були старовинні сорти рослин / Фото Комітет гуманітарної та інформаційної політики
Снаряд влучив прямісінько в Центр / Фото Комітет гуманітарної та інформаційної політики
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Ситуація на Харківщині: коротко
- Харківська обласна прокуратура звинуватила двох російських командирів у порушенні законів і звичаїв війни. Їм вже заочно повідомили про підозру. Водночас до українського полону потрапили кілька їхніх підопічних.
- Українські захисники майже повністю звільнили область завдяки успішному контрнаступу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що вони вже на шляху до кордону з Росією.
- ЗСУ продовжують витісняють окупантів від Харкова, звільняючи населені пункти один за одним. Так, один із батальйонів ТрО вибив російських окупантів за кордон. Про це вони повідомили у своєму зверненні до президента Володимира Зеленського.
- Сам глава держави показав те, що після себе залишили загарбники на Харківщині. Зокрема, зруйновані будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- У поліції ж показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому загарбники поруйнували геть усе, що лише могли – житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. Також росіяни вбивали цивільних.
- Окрім цього, російські військові підірвали 3 мости у Харківській області. Це вони зробили під час свого відступу. Основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ ЗСУ.
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