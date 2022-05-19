Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що цей процес справді триває досить довгий час.
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https://24tv.ua/viydit-teritoriyi-todi-pogovorimo-radnik-glavi-mvs-zvernuvsya_n1983249
https://24tv.ua/viydit-teritoriyi-todi-pogovorimo-radnik-glavi-mvs-zvernuvsya_n1983249
https://24tv.ua/viydit-teritoriyi-todi-pogovorimo-radnik-glavi-mvs-zvernuvsya_n1983249
Для кращого розуміння – сьогодні або завтра, ми отримуємо ту зброю, про яку домовлялись два або три тижні тому,
– пояснює Смірнов.
"Процес надання нам зброї вже запущений і працює на повну. Розвідки провідник країн та наші аналітики говорять, що Україна накопичить потрібний військовий, збройний та людський потенціал через місяць", – стверджує радник міністра внутрішніх справ.
Стосовно допомоги Великої Британії, Смірнов каже, що важко спрогнозувати час, коли вона надійде. Бо є певні логістичні нюанси – не всі країни хочуть пропускати нам це озброєння.
Надання Україні зброї у війні проти Росії – що треба знати
- Указ про надання Україні допомоги дозволить Байдену передавати зброю, яка є в надлишку у США, без попереднього схвалення Конгресом. Мовиться лише про надзвичайні ситуації. США вже відправили в Україну 184 тисячі артилерійських снарядів для гаубиць, також надіслали 14 контрартилерійських радарів. Додаткова кількість снарядів та 2 радари входять в пакет, який можуть затвердити вже 19 травня.
- Росія заблокувала для українців можливість експортувати зерно, перекривши порти на Півдні. У Держдепі кажуть, що світ має домогтись від Росії створення коридорів для України.
- Також міністерка фінансів Джанет Еллен підтвердила, що США малоймовірно дозволять Росії продовжувати виплачувати борги в іноземній валюті. Еллен каже, що інвестори вже звикли до того, що росіян вже виключили зі світової фінансової системи.
- Попри велику підтримку України, в США наголошують: американських військ на українській території не буде.
- Велика Британія підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна. І, за його словами, перемога точно буде за Україною.
- Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння. Підтримка Британії відчутна й на економічному фронті – скасували усі мита на товари, що надходять до країни з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.
- Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона.
У США ухвалили нову фінансову допомогу для України – дивіться відео