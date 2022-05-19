Джонсон написав, що підтвердив своєму другові Зеленському британську солідарність з українським народом, зокрема з відважними захисниками Маріуполя.
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Він каже, що провів з президентом України широку дискусію та поінформував про зброю, яка надходить з Британії для оборони України, включаючи:
- артилерію великої дальності,
- ракети берег-корабель,
- безпілотні дрони.
Це частина нашого додаткового пакету військової допомоги Україні в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів. Ми також обговорили, як Британія може зупинити глобальну економічну шкоду, завдану безрозсудною блокадою Путіним чорноморських порті,
– каже Джонсон..
Велика Британія терміново розглядає варіанти відкриття критичних морських і наземних шляхів для постачання українських зернових запасів.
Натомість Володимир Зеленський у твітері написав, що розповів Джонсону про хід бойових дій та операцію з порятунку військових з "Азовсталі". За його словами, обговорювали також оборонну підтримку, шляхи експорту сільськогосподарської продукції з України та імпорту палива в Україну.
Борис Джонсон додав, що до його країни прибули 50 000 українців, їм допомагають облаштуватися. "Видавши понад 100 тисяч віз для українців і враховуючи нові санкції, накладені на російські авіакомпанії, наша рішучість непохитна – ми #StandWithUkraine", – підсумував він.
Велика Британія стала потужним союзником для України
- Велика Британія безмежно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. Прем'єр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що його країна допоможе українцям перемогти Путіна. І, за його словами, перемога точно буде за Україною.
- Ще 23 квітня Джонсон та Зеленський домовилися про надання Україні важкого озброєння. Підтримка Британії відчутна й на економічному фронті – скасували усі мита на товари, що надходять до країни з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю.
- Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів. Це вдвічі перевищує попередні обіцянки Бориса Джонсона. Крім того, у травні у Великій Британії пройшов аукціон зі збору коштів для України. На ньому продали за понад 3 мільйони гривень флісову кофту Володимира Зеленського.
- Джонсон також зазначив, що в знак солідарності з українським народом Велика Британія знову відкрила своє посольство у Києві. Крім того, за його словами, королівство продовжить вводити нові санкції проти російських військових.
- Водночас українці висловлюють захоплення мужністю та щирістю Бориса Джонсона. Пишуть слова подяки у соцмережах та навіть перейменовують вулиці на честь прем'єр-міністра Великої Британії.
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