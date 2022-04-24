Джонсон також розповів, що його країна ввела санкції проти російських військових. Також Велика Британія знову відкриває своє посольство у Києві. Політик зауважив, що це – сигнал солідарності з українським народом.

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Окрім того, Велика Британія допомагає збирати докази воєнних злочинів. Джонсон наголосив, що Росія має відповісти за свої дії.

Зеленський про розмову з Джонсоном

Під час вечірнього звернення до українців Зеленський розповів деталі своєї розмови з Джонсоном. Український лідер зауважив, що проінформував його про ситуацію у Маріуполі та загалом у зонах бойових дій.

Окрім того, Зеленський подякував Джонсону про вагому оборонну й фінансову підтримку для України.

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