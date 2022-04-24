Джонсон также рассказал, что его страна ввела санкции против российских военных. Также Великобритания снова открывает свое посольство в Киеве. Политик отметил, что это сигнал солидарности с украинским народом.

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Кроме того, Великобритания помогает собирать доказательства военных преступлений. Джонсон подчеркнул, что Россия должна ответить за свои действия.

Зеленский о разговоре с Джонсоном

Во время вечернего обращения к украинцам Зеленский рассказал детали своего разговора с Джонсоном. Украинский лидер отметил, что проинформировал его о ситуации в Мариуполе и в зонах боевых действий.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Джонсона о весомой оборонной и финансовой поддержке для Украины.

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