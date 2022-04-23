Переговори відбулися сьогодні, 23 квітня. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зауважте Очевидно, що ця війна вже не йтиме за кремлівським планом, – Єрмак

Нова оборонна допомога від Великої Британії

Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає нову оборонну допомогу від Великої Британії. Зокрема і важке озброєння.

Президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння,

– повідомив Єрмак.

Глава Офісу Президента подякував нашим союзникам за підтримку у війні.

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