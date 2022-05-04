У Василькові ім'ям Джонсона назвали нову набережну на річці Стугна

До речі Великий друг України, – Зеленський прокоментував виступ Джонсона у Раді

Мер міста Наталія Балансинович нагадала, що саме Джонсон першим серед європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні. Він підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника.

Набережну відкрили на день міста, 14 вересня. Політикиня оприлюднила щемливі фото з того дня.

Набережна Бориса Джонсона / Фото з фейсбуку Наталії Балансинович:

На Львівщині буде вулиця Джонсона

У Солонківській громаді біля Львова вирішили дерусифікувати низку вулиць. Тепер вони називатимуться на честь відомих українців. Одна з них буде вулицею Бориса Джонсона. Яка саме – ще думають. Виконком місцевої сільради ухвалив таке рішення 3 травня.

Пропозиції щодо перейменування обговорюють також в Олександрії на Кіровоградщині та на Одещині.

Виступ Джонсона у Раді

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон 3 травня виступив перед Верховною Радою. Він переконаний, що Україна переможе у війні з Росією.

Джонсон наголосив, хоч окупанти залишили Бучу, Гостомель та Ірпінь – ми досі бачимо сліди звірств. Світ робитиме все, щоб притягнути їх до відповідальності.

За словами прем'єра, любов українців до Батьківщини може зупиняти танки. Це залишиться у пам'яті наступних поколінь і передаватиметься внукам та правнукам.

Нагадаємо, що Джонсон 9 квітня приїжджав з візитом до Києва. Він зустрівся з Володимиром Зеленським. Говорили про оборону допомогу Україні.

До речі, 30 квітня Зеленський зідзвонився із Джонсоном. Прем'єр вкотре підтвердив, що Велика Британія сприятиме поразці Путіна. Лондон справді підтримує нашу державу від початку вторгнення Росії. Очільниця МЗС Ліз Трасс зазначила, що Путін обов'язково повинен відповісти за свої вчинки.

Дивіться повний виступ Джонсона та Зеленського у Верховній Раді: