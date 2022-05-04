В Василькове именем Джонсона назвали новую набережную на реке Стугна

Кстати Большой друг Украины, – Зеленский прокомментировал выступление Джонсона в Раде

Мэр города Наталья Балансинович напомнила, что именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение предоставить полномасштабную военную помощь Украине. Он поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить русского захватчика.

Набережная была открыта на день города, 14 сентября. Политик обнародовала щемящие фото с того дня.

Набережная Бориса Джонсона / Фото из фейсбука Наталии Балансинович:

Во Львовской области будет улица Джонсона

В Солонковской общине возле Львова решили дерусифицировать ряд улиц. Теперь они будут называться в честь известных украинцев. Одна из них будет улицей Бориса Джонсона. Какая именно – еще думают. Исполком местного сельсовета принял такое решение 3 мая.

Предложения по переименованию обсуждают также в Александрии Кировоградской и Одесской области.

Выступление Джонсона в Раде

Премьер Великобритании Борис Джонсон выступил 3 мая перед Верховной Радой. Он уверен, что Украина победит в войне с Россией.

Джонсон подчеркнул, хотя оккупанты оставили Бучу, Гостомель и Ирпень – мы до сих пор видим следы зверств. Мир будет делать все, чтобы привлечь их к ответственности.

По словам премьера, любовь украинцев к Родине может останавливать танки. Это останется в памяти последующих поколений и будет передаваться внукам и правнукам.

Напомним, что Джонсон 9 апреля приезжал с визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским. Говорили об оборонной помощи Украине.

Кстати, 30 апреля Зеленский созвонился с Джонсоном. Премьер еще раз подтвердил, что Великобритания будет способствовать поражению Путина. Лондон действительно поддерживает наше государство с начала вторжения России. Глава МИД Лиз Трасс отметила, что Путин обязательно должен ответить за свои поступки.

Смотрите полное выступление Джонсона и Зеленского в Верховной Раде: