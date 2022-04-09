Да, Джонсон прибыл в Киев. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

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Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским,

– написал Сибига.

Он добавил, что Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины, антивоенной коалиции и санкциях против России.

Заметим, что Джонсон еще в марте хотел приехать в Украину, чтобы поддержать ее в борьбе против агрессии России.

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